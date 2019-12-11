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فن

بعد شائعات الوفاة.. أحمد السعدني يكشف عن الحالة الصحية لوالده .. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
أحمد السعدنى
أحمد السعدنى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد السعدني، عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر. 

وقال أحمد السعدني، خلال استضافته في برنامج "theinsiderar": "والدي بخير وبصحة جيدة وزى الفل". 

وأوضح أحمد السعدني، أن شائعات وفاة والدى التى تنتشر من حين لآخر، أمر بالتأكيد مزعج للعائلة، ولكن بعد فترة قررنا ألا نلتفت لمثل هذه الشائعات، ولا نهتم بالرد عليها. 

وأشار أحمد السعدني، إلى أن السوشيال ميديا السبب الرئيسي في خروج مثل هذه الشائعات ولذلك أراها أمر غير إيجابي وأصبحت أتعامل معها بالتجاهل. 

من ناحية أخرى كشف أحمد السعدني، عن اعتذاره عن مسلسل هيفاء وهبي الجديد، وذلك بسبب انشغاله فى أعمال أخرى، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع السفر إلى لبنان قرابة 4 شهور، وهو أمر صعب بالنسبة لظروفه الأسرية والعملية.
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