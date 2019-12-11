وفاة عالم اللغة الدكتور محمود فهمي حجازي عن عمر يناهز 79 عامًا

رحل عن عالمنا العلاَّمة الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وُلد الدكتور محمود فهمي حجازي في مدينة المنصورة عام 1940 ودرس في جامعة القاهرة بكلية الآداب قسم اللغة العربية ١٩٥٤-١٩٥٨م مرحلة الليسانس الممتازة، ثم ١٩٥٨-١٩٥٩ السنة التمهيدية للماجستير، وفي الوقت نفسه تابع كل مقررات قسم اللغة الألمانية بمدرسة الألسن بوزارة التعليم العالي، وأتقن الألمانية، فكان أول مدرس مصري لها بالتعليم العام في مصر.





عُين بكلية الآداب بالجامعة معيدًا بقسم اللغة العربية وآدابها، ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا لاستكمال دراسته في مرحلة الدكتوراه في علم اللغة من جامعة ميونيخ.. وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية منها: رئيس الجامعة المصرية، ألماطي، كازاخستان، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وأستاذ علم اللغة ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ومدير مركز اللغة العربية بجامعة القاهرة، وأستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات الأوروبية منها: جامعة بودابست (المجر) وأمستردام (هولندا) وليون (فرنسا) وأستاذًا زائرًا للدراسات العليا في عدة جامعات عربية.





وعمل الدكتور حجازي أستاذًا لعلوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ورئس تحرير دورية: علوم اللغة، القاهرة، ومستشار تحرير دورية ZAL، إرلانجن ألمانيا، إلى أن رحل اليوم عن عالمنا.





ألّف الدكتور محمود فهمي حجازي، عددًا من الكتب، منها: المعجم الألماني العربي (بالاشتراك)، فيسبادن ألمانيا، ثم بيروت (عدة طبعات)، اللغة العربية عبر القرون (القاهرة) ١٩٦٨م)، اللغة العربية قضايا التجديد وآفاق المستقبل، القاهرة ٢٠١٧م، اتجاهات السياسة اللغوية، الرياض ٢٠١٥م، اللغة والحياة المعاصرة، القاهرة ٢٠١٧م، توحيد المصطلحات، القاهرة ٢٠١٧م، النظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم العربية، بحث مقدم إلى ندوة: تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي، جامعة الإمارات ١٨-٢٠ أبريل ١٩٩٢م.



