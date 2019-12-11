صحة القليوبية: لا توجد حالات إصابة بالالتهاب السحائي في المحافظة

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه لا يوجد حالات إصابة بالالتهاب السحائي في القليوبية نهائيا، مشددا على أن فريق من الطب الوقائي بالوزارة أجري تقصي للحالات التي أشيع وفاتها بسبب المرض ولم يثبت إصابتهما بالمرض



واشار "الطباخ"، في تصريح له اليوم، الى أن حالة تلميذة طوخ المحتجزة بمستشفي حميات بنها هي حالة اشتباه بالتهاب في المخ وتلقي كافة أوجه الرعاية.



وأوضح الطباخ أنه أجري زيارة تفقدية لمستشفي حميات بنها، تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على مستوى الخدمة والتأكد من جودة الرعاية المقدمة والاطمئنان علي المرضي والتأكد من تواجد النوبيجية.



وأضاف أن الزيارة تضمنت أقسام المستشفى وخاصة قسم الرعاية المركزة ورعاية للأطفال واطلع على ملفات المرضي وقام بالاستماع إلى شكاوي المرضي كما قام بمناظرة بعض حالات من المرضي وأكد علي ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال.