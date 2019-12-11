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اقتصاد

الإنتاج الحربي: حريصون على جلب التكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:30 م
محمد العصار وزير
محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي
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ولاء عبد الكريم

قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، إن مصر والامارات ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة على المستويين الشعبى والسياسى عكسها الموقف الاماراتى الداعم لمصر خلال المرحلة الأخيرة.

وأشار وزير الدولة للانتاج الحربي خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي، إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال في مصر والامارات من الإمكانات الكبيرة لقطاع الإنتاج الحربي في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والاماراتى على حد سواء

وأكد العصار علي حرص الوزارة على جلب التكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية لزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى الى جانب الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات.
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