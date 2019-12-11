بالطمي والأحجار .. تطوير موقع غوص البلوهول في دهب

قامت وزارة البيئة متمثلة في قطاع محميات جنوب سيناء بتنفيذ خطة لتطوير منطقة غوص البلو هول في دهب ذات الشهرة العالمية والتي تتبع محمية ابو جالوم وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل الطمي والأحجار والصمغ من اجل تقديم افضل خدمة للسياح ورواد البلوهول .





من جانبه أكد محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء أن مشروع تطوير البلوهول وتوفير خدمات الزائرين هو إحدى مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحمية ابوجالوم تحت رعاية وزارة البيئة وتعاون مع مشروع الأمم المتحدة الانمائي.





وأشار إلي ان المشروع يشمل توفير الخدمات العامة وتحسين حالة الموقع ضمن خطة إدارة المحمية التي انتهت الوزارة من تصميمها العام الماضي بالتعاون مع أصحاب الانشطة المرتبطة بالغوص، مثل (الغوص، اسنوركل، لنشات نقل الزوار) من اجل تحديد نطاق لكل نشاط وفصل مناطق الاستخدام عن بعضها البعض وتقليل حالات التداخل بين الأنشطة.





وأكد قطب أن خطة التطوير تضمن عدم إعاقة تنفيذ الأنشطة البحرية علاوة علي ان التطوير يساعد علي تخفيف التكدس وتقليل الضغوط على الموارد الطبيعية.





من جانبه أضاف احمد الصادق مدير محمية ابو جالوم أن تطوير منطقة البلوهول يضمن توفير خدمات جيدة للزائرين للمحمية، مشيرا إلي ان جميع المواد المستخدمة في عملية التطوير من المواد الطبيعية (أحجار، وأخشاب، طفلة او طمي، صمغ عربي).





وأوضح أن عملية التطوير تشمل تنفيذ علامات ارشادية ولوحات معلوماتية لتوجيه الزوار وتوفير المعلومات الكافيه لتوعية الزوار، بالإضافة لتوزيع سلات قمامه على طول الشاطئ، وانشاء حمامات بيئية عامة " حمامات جافه ذاتية التحلل " أسوة بالمحميات العالمية، وإنشاء موقف للسيارات داخل وخارج البلوهول، تمهيد وتحديد للمدقات وفصل مدق الجمال عن السيارات للحفاظ على سلامة الزوار، تحديد شاطئ البلوهول وتحديد مسارات للنزول لمنع حالات النزول والمشي فوق الشعاب المرجانيه.





كما شمل التطوير إنشاء عدد من المظلات على الشاطئ لتوفير الظل للغواصين والسنوركل، عمل سلالم من الأحجار لتسهيل نزول الزوار الي البحر بسلام، تمهيد مسارات فوق الجبال وتأمينها وذلك لتسهيل استخدامها من الزائرين كنقاط مشاهدة للبلوهول من اعلى الجبال تشبيها بمزار مشاهده القرش بمحمية رأس محمد، من أجل زيادة المسارات السياحية بالبلوهول وتخفيف الضغوط على البيئة البحري.





كما تم إنشاء مقرات إدارية للمحمية ورجال الشرطة لاستخدامهم في إدارة الموقع بشكل يومي، هذا بجانب مشروع انشاء السقالات البحرية الجاري الاستعداد لتنفيذه ضمن مشروعات وزارة البيئة خلال الايام المقبلة لاستكمال مشروع تطوير البلوهول .





من جانبه أكد مدير محميات جنوب سيناء أن وزارة البيئة تراقب على مدار عام سير خطة التطوير ويمكن استحداث او تعديل أحد بنودها لضمان الوصول لأفضل طرق إدارة وحماية للموارد الطبيعية بالمكان.



