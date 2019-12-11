خلال استقباله وفداً من بيت العائلة.. محافظ الإسكندرية نحتاج لتضافر الجهود

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفدا من دير ماري مينا وبيت العائلة والمجلس الملي بالإسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ علي توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية متمنين له دوام التوفيق.





كان الوفد بحضور نيافة الأنبا كيرلس أڤامينا رئيس دير ماري مينا، ونيافة الأنبا هيرمينا أسقف وسط، والأب القس ابرأم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والأب بولس عوض أمين مساعد بيت العيلة، وأ. نادر مرقص سكرتير المجلس الملي ومسئول العلاقات العامة.





وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة الوفد الكنائسي مؤكدًا علي أهمية روح التعاون والتكاتف بين جميع الجهات لمساعدة التنفيذيين في الملفات التي تمس الشارع السكندري في سبيل تقدم الوطن ورفعة شأنه.





وأشار الشريف إلى أنه منذ توليه منصبه كمحافظ الإسكندرية عكف علي دراسة العديد من الملفات كملف النظافة والمباني المخالفة، والإزالات وغيرها من الملفات التي تهم المواطن السكندرى. بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية على مستوى الأحياء للوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع.



