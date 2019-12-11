ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مركز جديد لـ إسلام جابر فى مباراة الزمالك وبيراميدز | تعرف عليه

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:10 م
إسلام جابر
إسلام جابر
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر أمام بيراميدز في المباراة التي تقام بينهما غدا.

جاء ذلك في ظل شكوك مشاركة محمد عبدالشافي في المباراة نظرا لمعاناته من الإصابة، وسوف يخضع لاختبار طبي خلال المران الأخير للفريق اليوم.

وتحدث المدير الفني للفريق مع اللاعب الذي أكد قدرته في المشاركة بهذا المركز، وشارك فيه من قبل مع فريق الداخلية، وفي حال احتياج الفريق له سوف يشارك بدون أي أزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

اخبار الرياضة.. الكشف عن راتب كارتيرون.. قائمة الزمالك أمام أول أغسطس.. رفع الحظر عن تعاقدات تشيلسي

أخبار الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين لموقعة بيراميدز.. وشيكابالا يغيب عن التدريبات

فرمان من باتريس كارتيرون لإدارة نادي الزمالك

شيكابالا مهدد بالغياب عن موقعة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الثأر والهروب من الجحيم .. 5 أسباب تشعل موقعة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

رقم صادم | سعر تذكرة حفل الراقصة دينا في رأس السنة

موعد تدشين استاد الأهلي الجديد | مفاجأة عالمية بـ حفل الافتتاح

رغم الهزيمة.. المقاصة يتمسك بـ أحمد حسام ميدو

مستشار لوائح دولي : تعاقد كهربا مع الأهلي صحيح 100%

المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب «نانسي البكري» في «قلعة صلاح الدين».. صور

تريند الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. ومحمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور

حسين فهمي وهنيدي ومنى زكي أبرز الحضور | 40 صورة من عزاء سمير سيف

شاهد | خالد الغندور يهاجم حكم ومعلق ومخرج مباراة الأهلي ودجلة .. اعرف السبب