مركز جديد لـ إسلام جابر فى مباراة الزمالك وبيراميدز | تعرف عليه

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر أمام بيراميدز في المباراة التي تقام بينهما غدا.



جاء ذلك في ظل شكوك مشاركة محمد عبدالشافي في المباراة نظرا لمعاناته من الإصابة، وسوف يخضع لاختبار طبي خلال المران الأخير للفريق اليوم.



وتحدث المدير الفني للفريق مع اللاعب الذي أكد قدرته في المشاركة بهذا المركز، وشارك فيه من قبل مع فريق الداخلية، وفي حال احتياج الفريق له سوف يشارك بدون أي أزمة.



