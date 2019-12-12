تصبح أجمل من الحور وتختار زوجها .. داعية سعودي يكشف ما ينتظر المرأة عند دخولها الجنة.. فيديو

كشف الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، مصير المرأة التي مات عنها زوجها ثم تزوجت بآخر من حيث أيهما ستكون معه إن دخلا الجنة يوم القيامة.





وأضاف الشيخ عبدالله المصلح خلال تقديمه برنامج مشكلات من الحياة عبر قناة إقرأ الفضائية، أن الله عزوجل يخير المرأة يوم القيامة ويكون لها حق الاختيار بأن تكون مع أفضلهما.





وأشار إلى أن المرأة يتم تخييرها بين أن تكون مع زوجها أو مع غيره، لافتًا إلى أن المرأة يكون لها مجموعة من العطايا والهبات، أولها أنها تكون صاحبة القرار، فكما أن الرجل هو الذي يخطب المرأة التي يختارها في الدنيا؛ فإنها هي التي تختارفي الجنة من بين الرجال.





وتابع أن الله يضفي عليها نوعًا من الجمال إلى أن تصبح أجمل من الحور العين يٌبقي على ملامحها لكي يتم التعرف عليها، مؤكدًا أن الحور العين يصبحن خدمًا للمرأة في الجنة وهي تفوقهن في الجمال والرقي والقدر.





ماذا يحدث في الجنة لـمن لم تتزوج في الدنيا

أوضح الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، جزاء المرأة التي لم تتزوج في الدنيا إذا دخلت الجنة، مؤكدًا أن الله يخلق لهن أزواجًا مطهرين؛ لأن في الجنة لا يوجد أحد أعزب «بحسب وصفه».





وأضاف الدكتور محمود المصري، خلال فيديو بثته قناة "اقرأ" الفضائية على يوتيوب، أن هذا الزوج الذي يخلقه الله لمن لم تتزوج في الدنيا؛ يسمى بـ الزوج المطهر، مشيرًا إلى أن مطهرًا؛ لأنه خلق في الجنة ولم يقترف شيئًا من الذنوب أو المعاصي.





وأشار إلى أنه بعد دخول الناس الجنة ودخول آخرين النار؛ يخلق الله هؤلاء الأزواج المطهرين في الجنة لمن لم تتزوج في الدنيا، أو لمن ليس لها زوج في الجنة، كمن دخل زوجها النار.





هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة

وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه، "هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟".





رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".





وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".





داعية: مكانة المرأة في الإسلام جعلتها مكافأة للرجال بالجنة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنه لا يقبل إنجاب الإناث إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة ودين الإسلام.





وأضاف الداعية الإسلامي في لقائه على فضائية "النهار"، أن العرب على الرغم من كونهم أهل حضارة إلا أنهم في هذه النقطة كانوا يرفضون إنجاب الإناث وكانوا يعتبرونها نظير شؤم وتعيش عالة عليهم.





واستشهد الداعية بقول الله تعالى عن هذا فقال في كتابه العزيز "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ".



