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أخبار البلد

أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينتصر على كلوب بروج 3 - 1 ويرسله للدوري الأوروبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
فينسيوس جونيور لاعب
فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
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إسماعيل محمود
فاز ريال مدريد الإسباني، على مضيفه نادي كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بدأ لاعبو نادي كلوب بروج، ضاغطين على نادي ريال مدريد، وأضاعوا فرصتين في أول 10 دقائق، لكن أريولا حارس مرمى الميرنجي كان في الموعد وتصدى لهما.

وبعد الدقائق العشر الأولى، ضغط لاعبو ريال مدريد على الفريق المستضيف، لكن دون تحقيق خطورة كبيرة، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيًا .

وفي الشوط الثاني، افتتح رودريجو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 53، قبل أن يعادل فاناكين النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بدقيقة، لكن فينسيوس جونيور أضاف الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 64، قبل أن يؤمن الكرواتي لوكا مودريتش فوز فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 11 في المركز الثاني، وهو متأهل سلفًا لدور الـ 16، كما توقف رصيد نادي كلوب بروج عند النقطة 3 في المركز الثالث ليتأهل للدوري الأوروبي.

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