طفلة تثير إعجاب خالد النبوي.. تعرف على السبب

أثارت طفلة مصرية تدعى "ملك"، إعجاب الفنان خالد النبوي؛ بعدما كشفت عن تأثير دوره لـ شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار" عليها.



وكتبت الطفلة ملك، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "السلام عليكم يا أيها الجندي خالد طومان باي أنا اسمي ملك من مصر وأعيش في دبي وهذه أول مرة أعرف معلومات تاريخية عن بلدي وفخورة جدا بما قدمته ،وعلى فكرة أنا لا أجيد الكتابة باللغة العربية الفصحى وقد ساعدني أبي وأعدك بأنني سأهتم بتاريخ بلدي وأتمنى الرد على رسالتي"".



وأعاد خالد النبوي نشر التغريدة، وعلق عليها "هذا اجمل ما قرات يا ملك".



"ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.



من ناحية أخرى ينتظر خالد النبوي عرضه فيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي يشاركه في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم