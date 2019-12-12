لا تتعدى 2 جنيه | زراعة البرلمان تحدد مقدار زيادة أسعار الدواجن



وشهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي حالة من الاستقرار في التعاملات منذ 5 أيام، بينما ارتفع السعر اليوم 5 جنيهات، ما فتح بابًا للتساؤل عن احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.



وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.​





طالب النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة ب البرلمان ، الحكومة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن وعدم فتح الباب أمام جشع التجار، مؤكدا ضرورة تحديد مقدار الزيادة بحيث لا يتعدى 2 جنيه للكيلو.وأوضح برديس عمران، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الزراعة ناقشت ملف أسعار الدواجن مع الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، والتي أرجعت سبب الزيادة إلى وقف استيراد الدواجن والحيوانات الحية لتشجيع المنتج المحلي على الشراء وتغطية تكاليفه "المنتج بيخسر وكان لازم الحكومة تتدخل".وقال النائب إن محرز وعدت النواب بالسيطرة على ارتفاع الأسعار مراعاة لظروف محدود الدخل، فضلا عن إنشاء مصانع لتصنيع الأعلاف من مخالفات الدواجن، وذلك للسيطرة على أسعار الأعلاف أيضا، مؤكدا أن البرلمان سيتدخل حال زيادة الأسعار بشكل مبالغ.اقرأ المزيد: حفاظًا على انخفاض أسعار الدواجن..اتحاد الفلاحين يناشد بالرقابة على وسطاء المهنة