ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لا تتعدى 2 جنيه | زراعة البرلمان تحدد مقدار زيادة أسعار الدواجن

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
دواجن
دواجن
Advertisements
أحمد أيمن
طالب النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن وعدم فتح الباب أمام جشع التجار، مؤكدا ضرورة تحديد مقدار الزيادة بحيث لا يتعدى 2 جنيه للكيلو.

وأوضح برديس عمران، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الزراعة ناقشت ملف أسعار الدواجن مع الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، والتي أرجعت سبب الزيادة إلى وقف استيراد الدواجن والحيوانات الحية لتشجيع المنتج المحلي على الشراء وتغطية تكاليفه "المنتج بيخسر وكان لازم الحكومة تتدخل".

وقال النائب إن محرز وعدت النواب بالسيطرة على ارتفاع الأسعار مراعاة لظروف محدود الدخل، فضلا عن إنشاء مصانع لتصنيع الأعلاف من مخالفات الدواجن، وذلك للسيطرة على أسعار الأعلاف أيضا، مؤكدا أن البرلمان سيتدخل حال زيادة الأسعار بشكل مبالغ.

اقرأ المزيد: حفاظًا على انخفاض أسعار الدواجن..اتحاد الفلاحين يناشد بالرقابة على وسطاء المهنة

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي حالة من الاستقرار في التعاملات منذ 5 أيام، بينما ارتفع السعر اليوم 5 جنيهات، ما فتح بابًا للتساؤل عن احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.​

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بارتفاع الأسعار .. الفلاحين تحذر من الزيادة بسبب عوامل طارئة.. الزراعيين تنفى.. وتوقعات باستمرارها خلال فصل الشتاء

قروض ميسرة لأصحاب مزارع الدواجن.. الفلاحين تناشد بتسهيل الإجراءات ..الزراعيين: تساهم فى وقف الاستيراد وزيادة فرص التصدير.. والاتحاد: افتتاح وتقنين أوضاع عدد كبير من غير المرخصة

برلمانى يطالب بخفض سعر الفائدة الجمركية لتراجع سعر الدواجن

لخفض أسعار الدواجن.. برلماني يطالب الحكومة بتكثيف الجهود لضبط أسعار العلف والدواء

الحكومة تنفذ أول مشروع لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق بتمويل البنك الأهلى.. برلمانيون: عرضها علي لجنة الزراعة ضرورة.. ومطالب بتخفيض سعر الاعلاف

برلمانى يكشف فوائد مشروع تحويل المزارع من النظام المفتوح للمغلق

ترشيحاتنا

كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي خلال ساعات

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

بعد إخفاء التشوه.. شارع الحب في مكة المكرمة يخطف أعين الناظرين

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرفة باللبن ؟

القصة الكاملة لخطوبة محمد الشرنوبي وراندا رياض.. المطرب يتصدر جوجل.. ورد فعل غير متوقع من أنغام بعد ارتباط مديرة أعمالها

عمرو السولية يحتفل بانتصار الأهلي على دجلة.. والجمهور: مظلوم وربنا هيكرمك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ