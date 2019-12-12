شاهد | الكلاب تشارك بكثافة في الانتخابات البريطانية

بداية من فتح مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في بريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة، لم يكن الأشخاص وحدهم من يقفون مصطفين في طوابير طويلة متحملين الطقس البارد، بل أجبرت كلابهم أيضا على انتظارهم أمام اللجان لحين الإدلاء بأصواتهم، فالبريطانيون مصابون بهوس اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم لمشاركتهم في العرس الديمقراطي الذي يجرى في بلادهم.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهد هذا الصباح أحد الكلاب الصغيرة وهو ينتظر بكل صبر خارج مركز اقتراع في تشيستر لي ستريت في مقاطعة دورهام، حيث كان مالكه يمارس حقه في الاقتراع.



والتقط العديد من الناخبين صورا كثيرة برفقة كلابهم الأليفة أثناء توجههم للقيام بواجبهم في العملية الانتخابية، وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



فعلى الرغم من أنه لا يُسمح للناخب البريطاني بالتقاط صور داخل مراكز الاقتراع، إلا أنه يسمح له بالتقاطها في الخارج، وقد انتهز العديد من مالكي الكلاب الفرصة لالتقاط صورهم معهم اليوم.



ولم يكن المواطنون العاديون فقط هم قاموا باصطاحب كلابهم معهم، فقد منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا كلبه المدلل "ديلين" فرصة المشاركة في هذا الحدث بل وأعطاه قبلة بعد خروجه من مركز اقتراع أدلى فيه بصوته.



ووصف حزبا المحافظين والعمال على السواء هذه الانتخابات بأنها الأهم منذ عشرات السنين.



وتبدو الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في بريطانيا مكتظة بالمقترعين داخلها والمصطفين بالخارج انتظارًا لدورهم في التصويت.