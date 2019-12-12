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اقتصاد

عاجل| الذهب ينخفض 10 جنيهات دفعة واحدة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:21 م
الذهب يتخفض 10 جنيهات
الذهب يتخفض 10 جنيهات دفعة واحدة
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محمد صبيح
انخفض سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس، بنحو 10 جنيهات/ جرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، سعر 660 جنيها مقابل 670 جنيها أمس الأربعاء.

ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2019

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 660 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 754 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 566 جنيها
سعر الجنيه الذهب يسجل 5.280 الاف جنيه
سعر الأونصة يسجل 23.458 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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