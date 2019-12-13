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مرأة

قبل شرائها .. علامات تؤكد أنك تتناول لحم حمير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
توجد العديد من قضايا الغش وبيع اللحوم ، وقد يتضح ان البعض يقوم ببيع لحوم الحمير ولذلك قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس القسم الارشادي البيطري السمات التي تميز لحوم الحمير :

1-لونها الغامق يظهر مجرد السلخ تتحول إلي اللون الازرق
وطعمها السكري نتيجة وجود مادة الجليكوچين في العضلات وقلة محتواها الدهني وأليافها البارزة الخشنة وتكون بمذاق المسكر .
-ظهور بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة لتصبح الشوربة أكثر كثافة ولزوجة .
-البقع الزيتية تكون منفصلة عن بعضها.
وليست متصلة وتشكل مساحات دهنية نتيجة وجود الدهون وتلك نراها في شوربة اللحوم العادية.
-رائحة الاسطبلات المميزة لتلك اللحوم والتي تصاحب طهي اللحوم لتصبح الرائحة النفاذة الكريهة صفة مميزة أخرى للحوم الحمير.ومهما غسلت اللحم بتفضل الريحة دي واضحة جدا
-تجربة أخرى تستطيع ربة المنزل القيام بها وهي قطع جزء من اللحوم وتسخين نصل سكين على النار وملامسة النصل الساخن للسطح المقطوع من اللحوم، وظهور رائحة كريهة يعطي انطباع عن فساد هذه اللحوم، ويدل على إنها لحوم حمير أو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي
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