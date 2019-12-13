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توك شو

من الشرقية لـ العالمية.. محمد إمام يبهر العالم بتخصصه فى علاج اللاعبين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
محمد إمام
محمد إمام
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البهي عمرو
يظل الأمل في التقدم والابداع يراودنا كشباب مصر، ويأتى الأمل عندما نرى نماذج مشرفة فى بلدنا تبدع وتخترع وتشد بأيدينا الى ركب التقدم ومن بين هذه النماذج المشرفة، الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، الذى تخصص فى علاج الطب الرياضي.

قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إنه ولد فى محافظة الشرقية، ولكن تعلم فى محافظة الإسماعيلية، وأنه دخل كلية الطب بقناة السويس وبعد ذلك قام بالتدريس فى الجامعة.

وأضاف إمام خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن ترك مصر و جاء وعمل فى جامعة لندن، وبعد ذلك قام بعمل زمالة طب رياضي.

وأشار استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا إلى أنه قام بكتابة كتاب، عن الخلايا الجذعية فى العظام.

وأوضح استشاري جراحة العظام أن قام بالذهاب لأكثر من مدينة، من اجل تطوير ما يعمل فيه، وكشف أنه الأن فى عمر الـ 38 عامًا ومستمر فى عمله.

وأكد محمد إمام، أنه تم اختيارة كأفضل واحد فى العالم فى علاج الرياضيين، وكشف أن كل طبيب يكتشف أشياء كثيرة تعود على الجميع بالسعد.

قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إن جراحة العظام للاعبي الكرة من الجراحات النادرة، موضحًا أنه عمل مع أطباء كبار من دول العالم، أن أهم الأبحاث التى أجراها كانت عن إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن محمد صلاح تعرض لإصابة منذ عامين، وهي ارتخاء فى المفصل الصغير، وأكد أن هذه الاصابة يصاب بها الكثير من لاعبي الكرة.

وأوضح أن اصابة صلاح كانت قبل مباريات كأس العالم، وأن صلاح لعب فى كأس العالم وتحامل على نفسه.

وأكد استشاري جراحة العظام أن الإصابة التى تعرض لها صلاح كانت يحتاج راحة لمدة 6 أسابيع، ولكن صلاح تحامل على نفسه من أجل منتخب مصر ولاعب بكأس العالم.

وكشف أن إصابة محمد صلاح كانت فى الكتف، وهذه الأصابة لها 6 درجات، مؤكدًا أن الدرجة الأولى و الثانية تكون مزقا، ولكن الدرجة الثالثة تحتاج لـ 3 أسابيع وبعدها يتم عمل عملية أو علاج طبيعي، موضحًا أن إصابة صلاح كانت من الدرجة الثالثة.

قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إن هناك بعض العادات عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اكتشفنا اليوم أهميتها في الطب الحديث، أن المواطن يجب أن يأكل كميات معينة ولا يأكل كثيرًا.
وأشار إلى أن المواطن الذى يصوم يومين في الأسبوع يكون أكثر صحة، مؤكدًا ان هناك أبحاثا تقول إن المواطن إذا صام يوم الاثنين و الخميس يقى الجسم من السموم.

وأوضح استشاري جراحة العظام أن هناك عيادات فى هولندا ودول كثيرة تعالج بعض الحالات بالصيام، وتناول المياه فقط.

وأكد محمد إمام، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك و الأبحاث العالمية تتوصل لتلك المعلومات اليوم.

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