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بين الناس

أهالى صفط اللبن يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عمرو علي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من انتشار الكلاب الضالة بشارع محمد محمود بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

وقال علي في شكواه: "نحن أهالى صفط اللبن نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.



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