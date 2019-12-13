ليل الشتا طويل.. طرق لتدفئة المنزل بدون دفاية

يلجأ الناس في الشتاء الي حيل عديدة لتدفئة المنزل، وخصوصا خلال الليل ، وبعضهم يستخدمن المدفئة او طرق اخري ، ولكن هناك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تحصل علي الدفء وتحسين الجو البارد



1- اغلاق المنزل بأحكام وعدم فتح الابواب والشبابيك تعمل علي تدفئة المنزل وغلق النوافذ بأحكام ويمكن وضع بعض الاقمشة لسد الفتحات الصغيرة من ابواب النوافذ



2- استخدام الستائر الثقيلة لعدم دخول الهواء وتسريبه من النوافذ كما انها تحافظ علي درجة حرارة الجو مع وجود بعض الاشخاص في غرفة يعمل علي تدفئة المكان بالكامل



3- فرش السجاد علي الارضيات ويفضل ان يكون سجاد من الانواع الثقيلة والاقمشة الثقيلة الشتوية مثال القطيفة وغيرها حيث ان تغطية الارض تعمل علي تحسين الجو بالمنزل وعدم الاحساس ببردوة السيراميك .



4- وضع المفارش الشتوية علي المفروشات تعطيكي احساس بالدفء في اماكن الجلوس والنوم والاعتماد علي الانوار الحمراء التي تعطي حرارة بالجو .



5- يمكن تبخير المنزل حيث ان الدخان يعمل علي تدفئة المنزل مع الطهي دون فتح النوافذ



6- استخدام السشوار علي الوسائد تعمل علي التدفئة