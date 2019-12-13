ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ليل الشتا طويل.. طرق لتدفئة المنزل بدون دفاية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
دفاية - صورة تعبيرية
دفاية - صورة تعبيرية
Advertisements
ريهام قدري
يلجأ الناس في الشتاء الي حيل عديدة لتدفئة المنزل، وخصوصا خلال الليل ، وبعضهم يستخدمن المدفئة او طرق اخري ، ولكن هناك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تحصل علي الدفء وتحسين الجو البارد

1- اغلاق المنزل بأحكام وعدم فتح الابواب والشبابيك تعمل علي تدفئة المنزل وغلق النوافذ بأحكام ويمكن وضع بعض الاقمشة لسد الفتحات الصغيرة من ابواب النوافذ

2- استخدام الستائر الثقيلة لعدم دخول الهواء وتسريبه من النوافذ كما انها تحافظ علي درجة حرارة الجو مع وجود بعض الاشخاص في غرفة يعمل علي تدفئة المكان بالكامل

3- فرش السجاد علي الارضيات ويفضل ان يكون سجاد من الانواع الثقيلة والاقمشة الثقيلة الشتوية مثال القطيفة وغيرها حيث ان تغطية الارض تعمل علي تحسين الجو بالمنزل وعدم الاحساس ببردوة السيراميك .

4- وضع المفارش الشتوية علي المفروشات تعطيكي احساس بالدفء في اماكن الجلوس والنوم والاعتماد علي الانوار الحمراء التي تعطي حرارة بالجو .

5- يمكن تبخير المنزل حيث ان الدخان يعمل علي تدفئة المنزل مع الطهي دون فتح النوافذ

6- استخدام السشوار علي الوسائد تعمل علي التدفئة
Advertisements

موضوعات متعلقة

قد يموت من البرد.. نصائح لا يمكن إغفالها لـ مربي الكلاب في الشتاء

غلب السقعة.. جهز نفسك وبيتك لبرودة الشتاء في 3 خطوات

مع تحذيرات الأرصاد من برودة الجو.. تاكل إيه عشان متبردش؟

وداعا لمشاكل الشتاء | 10 نصائح ذهبية يقدمها هاني الناظر لبشرتك

في الليالي الشتوية.. 5 خطوات للحصول على نوم عميق بدون أرق

بمكونات من مطبخك.. إضافات سحرية للحصول على المشروبات الشتوية

ترشيحاتنا

زهراء خرجت ولم تعد من 10 أيام .. ووالدها يطلب المساعدة

عن الملائكة والجن .. سؤالان لم تعرف دار الإفتاء لهما إجابة |فيديو

بسعر مفاجأة.. نوكيا تكشف النقاب عن هاتفها الجديد.. صور

الجيش الليبي:أنباء عن هروب عدد كبير من القيادات العسكرية لحكومة الوفاق

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ