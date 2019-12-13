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أخبار البلد

تعرف على حقيقة تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
البصل
البصل
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.

وتعد مصر أحد أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلي ما يقرب من 2 مليون طن، ويتم تصدير باقي المحصول للخارج، ​وتهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خصوصًا الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، من خلال استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، بالإضافة إلى الحصول على التقاوي الجيدة، وعدم زراعة أي صنف لإنتاج البصل قبل اختباره لمدة 3 سنوات على الأقل من قبل الجهات المختصة بذلك، مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المشاتل.

وفي إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، قامت الوزارة بتطبيق برنامج قومي لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة، وفقًا للمعايير المصرية لتداول المنتجات الزراعية، ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وذلك بهدف حماية المستهلك المصري وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية، وفتح منافذ جديدة للصادرات الزراعية المصرية، كما يقوم الحجر الزراعي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختلفة بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية، بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، من خلال منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة المختلفة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg). ​
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