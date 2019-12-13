غدا..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الحرس بالدوري المصري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر غدا السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري العام.



وعقب نهاية المران الذي يقام غدا، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.



واشتمل مران الفريق الذي أقيم اليوم على بعض النواحي الفنية والخططية التي يسعى من خلالها فايلر لتطبيق طريقة اللعب التي يعتزم تنفيذها بشكل عملي خلال مواجهة الحرس.



ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء يوم الأحد المقبل على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.



ويسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات وارتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.