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منوعات

احذر.. النوم لـ 9 ساعات يعرض حياتك للخطر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أوصت إحدى الدراسات بأن النوم أكثر من 9 ساعات ليلًا يؤدي إلى السكتة الدماغية.

و أشارت الدراسة إلى أن النوم أكثر من 9 ساعات كل ليلة، من الممكن أن يضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الربع، بحسب ما نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

نشرت الدراسة في مجلة طب الأعصاب، وقد شكلت 30 ألف شخص من أصحاب 62 عامًا فما فوق.

،ووجد العلماء في دراستهم أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات يوميًا، 23% منهم حياتهم مهددة بالخطر وتحديًا التعرض للسكتة الدماغية، أكثر من الأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات يوميًا.

بالإضافة إلى أن الذين يحصلون على غفوة منتظمة في منتصف النهار تدوم أكثر من 90 دقيقة، أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للاصابة بجلطة دماغية في وقت لاحق من الأشخاص الذين يحصلون على غفوة منتظمة تدوم لمدة تصل إلى ساعة أو الذين لا يحصلون على غفوات إطلاقًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شياومين تشانج: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف يمكن ربط القيلولة الطويلة والنوم لساعات أطول في الليل بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ونوه بأن" الدراسات السابقة أظهرت أن المرضى الذين ينامون طويلًا والذين ينامون لديهم تغيرات غير مواتية في مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة محيط الخصر ، وكلاهما من عوامل الخطر للسكتة الدماغية"، بالإضافة إلى ذلك ، قد يشير القيلولة الطويلة والنوم إلى نمط حياة غير نشط بشكل عام ، والذي يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
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