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أخبار العالم

رسميا.. انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:18 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم الجمعة، فوز عبد المجيد تبون، برئاسة الجزائر بنسبة 58% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحفي، قال "شرفي"، إن عبد المجيد تبون حصل على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت ليصبح الرئيس الثامن للجزائر، مؤكدًا أن المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية.

وأشار إلى أن البلاد دخلت عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية، موضحًا أن الإنجاز الكبير للجزائر جاء أيضا بسبب المرافقة القوية للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

وأضاف أن نسبة التصويت داخل الجزائر بلغت 41.13 %، لافتا إلى أن أكثر من 24 مليون جزائري حق لهم التصويت في الانتخابات.

وتنافس في تلك الانتخابات خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.
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