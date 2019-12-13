تفاصيل إدراج القاهرة والغردقة في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية بالعالم

احتلت مدينتي القاهرة والغردقة مراكز متقدمة في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، وفقا للقائمة السنوية لمؤسسة يورومينتور العالمية.



ونشرت المؤسسة العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، قائمة الأماكن التي تم اختيارها كأفضل الأماكن السياحية لعام 2019.



احتلت مدينة القاهرة المركز الـ 42 عالميا، والمركز الرابع عربيا بعدد زوار وصل إلى "6.808 ملايين زائر" لعام 2019، وارتفع عدد الزوار عن عام 2018 حيث قدر حينها بـ 5,754.5 زائر، فيما احتلت مدينة الغردقة المركز الـ 82 عالميا والمركز الخامس عربيا، بعدد زوار 3,866.1 زائر لعام 2019.



وأوضح التقرير السنوي أن شمال أفريقيا لا تزال الوجهة الرائدة للسياح، خاصة مصر التي أعدت إستراتيجية لتنشيط السياحة، وشهدت شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، والإسكندرية والأقصر زيادة في معدلات نمو السياحة والتي تعد عودة قوية.