في ذكرى رحيل زبيدة ثروت.. تمنت الزواج من عبدالحليم وأوصت بدفنها بجواره

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، التي رحلت عن عالمنا 13 ديسمبر 2016، بعدما تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جميع محبيها.



وقالت زبيدة ثروت في لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي إنها لم تعلم بحب الفنان عبدالحليم لها إلا بعدما تزوجت، وبدأت تحب زوجها وحياتها، كما أكدت أنها لو كانت تعلم لكانت وافقت على الزواج من عبدالحليم قائلة : "كنت هوافق ونص طبعا".



كما قالت أن وصيتها هي أن تدفن بجوار عبدالحليم حافظ، لأنها تحبه كثيرًا، بينما أضافت إنها علمت أن عبدالحليم حافظ اوصى قبل وفاته أن يتم وضع صورتها معه في المدفن.



يذكر أن أول فيلم سينمائي لزبيدة ثروت كان "دليلة" سنة 1956، والذي ظهرت به لدقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، حتى قدمت فيلم "يوم من عمرى" من بطولتها مع عبد الحليم حافظ .



أطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية"بعد عرض فيلم "يوم من عمرى"، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "نساء في حياتى"مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب.



و"الملاك الصغير" مع يوسف وهبى ويحيى شاهين و"بنت 17" مع احمد رمزى وزوزو ماضى "وشمس لا تغيب" مع كمال الشناوى إخراج حسين حلمى المهندس، و"في بيتنا رجل" مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم "زمان يا حب" مع الموسيقار فريد الأطرش.