ميزة جديدة.. جوجل تحمي مستخدميها من الرسائل المزعجة بـ verified SMS

أضافت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أمس، ميزتين جديدتين لتطبيق الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد، وقد صممت هاتان الميزتان لمساعدة المستخدمين على التخلص من الرسائل النصية الضارة، والحفاظ على أمانهم عبر الإنترنت والتحقق من أن مرسلي الرسائل أشخاص حقيقيون.



وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت إطلاق الميزة الأولى، وهي ميزة اكتشاف الرسائل المزعجة spam، في بعض الدول في شهر يناير الماضي، ولكنها الآن أصبحت متاحة أيضًا في الولايات المتحدة، وسوف يتم طرح الميزة للمستخدمين في الهند وثمانية دول أخرى، وفقا لما ذكرته مجلة "india today".



ويعمل التطبيق على اكتشاف الرسائل المشبوهة، وسيعرض تحذيرًا يوضح للمستخدم أنها مزعجة أم لا، وستكون هذه الميزة مفعلة تلقائيًا، وسوف يحصل المستخدمون على إشعار عند توفرها، وكما سيكون بإمكان المستخدمين الإبلاغ عن الرسائل المزعجة في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية حظر المحادثات في حالة عدم توقف تلك الرسائل.



وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة الأشخاص على تجنب هجمات التصيد الاحتيالي حيث يرسل المهاجمون رسائل تلقائية من أجل الوصول إلى معلوماتهم الخاصة، وستؤكد ميزة التحقق من الرسائل القصيرة SMS للرسالة "الهوية الحقيقية للنشاط التجاري الذي يرسل لك الرسائل النصية".



ومن خلال ميزة كشف الرسائل المزعجة، فإن جوجل سوف تقوم بتخزين أرقام الهواتف التي ترسل الرسائل، ولكنها ليست ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وذلك بهدف تسهيل التعرف على المرسلين المزعجين، ولكن الشركة تقول: "إن أرقام الهواتف لن ترتبط بأسماء المستخدمين الأفراد".



وإلى جانب الكشف عن الرسائل المزعجة، تعمل جوجل أيضًا على إطلاق ميزة رسائل SMS الموثقة "Verified SMS"، للرسائل التي يرسلها المستخدم إلى أنشطة تجارية معينة، وعندما يرسل المستخدم رسالة إلى نشاط تجاري موثوق، فإنه سيرى اسم النشاط التجاري، وشعاره، وشارة التحقق في سلسلة الرسائل.



الجدير بالذكر أن ميزة Verified SMS سوف تتوفر تدريجيًا في عدد من الدول، بما في ذلك: الهند والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والفلبين وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة.