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تعليم

4 موضوعات بيئية تناقشها المسابقة الثقافية للجامعات والمعاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:20 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قالت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، إن المسابقة الثقافية بالجامعات والمعاهد الفنية تركز على مشكلات البيئة هذا العام وحلها، حيث تتناول عدة ظواهرة من بينها الاحتباس الحراري وأثرها على الدول والمجتمعات، إضافة إلى تناول الاتفاقيات البيئية الدولية، والتصحر وتدهور الأراضي، كما تشمل التنوع البيولوجي في مصر.


وأضافت "صبحي" ، أن المسابقة تقام هذا العام بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تتناول خلالها المسابقة موضوعات تخص البيئة، حيث تم مضاعفة الجائزة المالية لكل طالب من الطلاب الفائزين وذلك بدعم من وزارة البيئة، إلى جانب المكافأة المخصصة من وزارة التعليم العالي.


وتابعت: "آخر موعد لتلقي الأبحاث هو الأول من أبريل عام 2020".

وكانت أكدت وزاة التعليم العالي إن الإدارة العامة للدراسات والبحوث الثقافية التابعة للإدارة المركزية للتعاون الثقافي بتطوير كلي للمسابقة الثقافية التي تطرحها الإدارة كل عام، شمل تطوير بتغيير موضوعات المسابقة لتتماشى مع رؤية مصر 2030، والتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح موضوعات متعلقة بالبيئة كمساهمة من وزارة التعليم العالي في تنمية الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.

كما شمل التطوير أيضًا طريقة التقدم للمسابقة، حيث قامت الإدارة تيسيرًا على الطلاب بإمكانية إرسال البحوث المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.mohe-casm.edu.eg/cdcc/competitions/competitions_details.jsp
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