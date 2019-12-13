بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني | أبرز 5 معلومات عن ندى موسى

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، بعد تداول عدد من النشطاء خاصة على انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.



وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الصورة لتلك الشائعات بأي صلة، إذ تعود الصورة إلى كواليس مسلسل «شبر مية» الذي يشارك فيه أحمد السعدني وندى موسى معًا.



ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز معلومات عن الفنانة ندى موسى، بعد انتشار تلك الشائعة.

- ولدت ندى موسى، في 8 أغسطس عام 1982.



- بدأت ندى موسى، مشوارها الفني عام 2004، من خلال دور صغير في مسلسل «أحلام بنات».



- لمعت ندى موسى، من خلال مسلسل «يوميات ونيس - الجزء السابع» عام 2010.



- شاركت ندى موسى، في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون التي بلغ عددها 32 عملًا فنيًا.



- أبرز أعمال ندى موسى الفنية، كان في الدراما: (هبة رجل الغراب، دهشة، ذهاب وعودة، جراند أوتيل، بالحجم العائلي، وغيرها)، والسينما: (ولاد رزق 1، كلب بلدي، ياباني أصلي).