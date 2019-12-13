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رياضة

صراع رباعي قوي على ضم هداف دوري أبطال أوروبا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:56 م
هالاند مهاجم سالزبورج
هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أندية لايبزيج وبروسيا دورتموند الألمانيين ، ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، دخلوا في صراع شرس لضم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم نادي سالزبورج النمساوي.

وذكرت صحيفة الجارديان الإنجليزية أن فريقي بروسيا دورتموند و لايبزيج قد دخلا في مفاوضات مع اللاعب بالفعل، لكن اللاعب ينتظر جلوس مسئولي ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس معه أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن الناديين الألمانيين مستعدان لدفع قيمة صفقة هالاند في يناير القادم، كما أشارت لاحتمالية دخول نادي نابولي على خط المفاوضات أيضًا.

ويعد هالاند من أفضل المواهب الموجودة في القارة الأوروبية في الوقت الحالي، فاللاعب سجل 8 أهداف في 6 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني هدافي البطولة بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ.
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