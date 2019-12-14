الرئيس السيسي وقرينته يشهدان عرض مسرحية المحاكمة على مسرح شباب العالم.. عروض فنية وموسيقية رائعة.. والحضور يتفاعلون مع انت عمري لأم كلثوم

مسرح شباب العالم:

جون ضحية التنمر.. بجوار الرئيس السيسي في افتتاح مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

عروضا للفنان Fatmir Mura من ألبانيا و Kuana adebisi من أمريكا

فرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولندا تشارك.. وفرقة حورس من مصر تبهر الحضور





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته مساء أمس الجمعة افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.





ويأتى مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ٢٠١٩ ، ليستمر في دورة كمنصة للإبداع والتقاء الثقافات من مختلف أنحاء العالم، من خلال عمل تطوعي جماعي لكل الموهوبين، وتنفيذا لتوصيات.





الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم ورش عمل تجمع شباب العالم لبحث القضايا التي تشغلهم تم تنظيم ورشة عمل فنية في معسكر مغلق لمدة ١٥ يوما على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، بين فريق عمل من شباب مصر، يشكلون طلبة مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.





مع شباب العالم من ١٨ دولة، لخلق حالة فريدة من الإبداع والاندماج بين كل المشاركين، وتقديم عرض مسرحي متعدد الثقافات يتحدث لغة واحدة هي لغة الفن.





وبدأ افتتاح المسرح بأغنية قدمتها الفنانة رولا زكي ، ثم تم تقديم محاكاة لكوكب الشرق ام كلثوم ،و بدأت المحاكاة بعرض فيلم تسجيلي لها، ثم تمت المحاكاة في وجود الطاقم الموسيقي وتم غناء اغنية " انت عمرى" وسط تفاعل الحضور الذين أبهروا من المحاكاة.





واعقب ذلك عروضا للفنان Fatmir Mura من ألبانيا، و Kuana adebisi من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.





واختتمت الفعاليات بالعرض المسرحي الذي حمل عنوان " المحاكمة" للمخرج جلال، الذي تخرج من مدرسته بمركز الإبداع الفني العديد من أشهر نجوم الحركة الفنية خلال الأعوام السابقة.





في محكمة العدالة الإنسانية وأمام قاضيها، يقوم اطفال شاخت ملامحهم وصاروا كبارا، لأن السعادة لم تطرق يوما بابهم، باتهام بابا نويل الذي لم يقم بزيارتهم ولو مرة واحدة رغم أحزانهم ورغم آلامهم ورغم معاناتهم من المجاعات والأوبئة، قلة الخدمات الإنسانية المقدمة بالمناطق التي تعاني من الحروب، حمل الأطفال للسلاح مرغمين، التطرف الفكري والفتن الطائفية.





وزرع ثقافة كراهية الأخر، التنمر، عمالة الأطفال واستغلالهم في مختلف الأعمال الشاقة والخطرة، وغيرها من قضايا الإنسانية في كل أنحاء العالم والتي يكون ضحيتها أجيال من الأطفال التي تحرم من السعادة والأمل في مستقبل مشرق ... يصرخون أمام قاضي العدالة الإنسانية ... فهل يدان من يحمل السعادة إلى أطفال العالم لأنه لم يصل يوما إلي تلك المناطق؟.





المحاكمة





مستوحاة من القصة القصيرة "محاكمة سانتا كلوزر *

صياغة مسرحية وإخراج (خالد جلال)

أشعار الأغاني (عماد عبدالمحسن ... محمد بهجت)

تصميم الديكور: م/ عمرو عبد الله

تصميم الأزياء: م/ مروة عودة

مصمم الاستعراضات: مناضل عنتر

المخرج المنفذ: علا فهمي

مدرب أداء حركي: ريهام محيي الدين

مساعدو الإخراج: أحمد فؤاد .. محمد حبيب .. محمد حجازي .. هيثم حسام

تأليف الموسيقى التصويرية: كريم شهدي

مكياج وكوافير: أحمد فكرى

فوتوغرافيا: محمد حجازي

تصميم العامفلت: مصطفي عوض

صوت وإضاءة: أحمد عبد النور وليد فوزي .. أسامة فوزي .. محمد حسن

فني ديكور: محمد غنيم





الأغاني





جميع الاغاني من توزيع الفنان أحمد طارق يحيي





"المحاكمة" كلمات خالد جلال ... لحن شريف عبد المنعم





"أنا صياد" كلمات / عماد عبد المحسن ... لحن شريف عبد المنعم





"نام يا صغيري" كلمات/ عماد عبد المحسن ... لحن/ أحمد كيكار





"اطلعوا زي القرود" كلمات محمد بهجت ... لحن/ شريف عبد المنعم





" كان ابني بين ايديا" كلمات محمد بهجت .. لحن شريف عبد المنعم





"نقطة عرق" كلمات / عماد عبد المحسن ... لحن/ أحمد كيكار





"دوري" كلمات / محمد بهجت ... لحن/ أحمد كيكار - شريف عبد المنعم.





ملخص العرض

المشهد الأول: الأطفال الذين فقدوا طفولتهم وصاروا كبارا يصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء والعلاج والمياه وحدهم.





المشهد الثاني: يدخل قاضي الانسانية ويسأل الأطفال الكبار عن المتهم فيقولون أنه من قتل الحلم في أنفسهم ، ويستدعي المتهم ليدخل بابا نويل ويقف في مواجهة الأطفال وأمهاتهم وممثلة الادعاء ، يدافع عن نفسه ، مؤكدا أنه هو من يحمل السعادة الي العالم ، فكيف يتهم بمنع السعادة عن هؤلاء الأطفال؟!.





المشهد الثالث: الأمهات يرفضن الخروج من قاعة المحكمة ، ويطالبن قاضي الإنسانية بالبقاء مع أبنائهم وبناتهم.





المشهد الرابع : القصة الأولى .. الأطفال يموتون في مناطق تعاني من نقص الدواء ، والماء النظيف ، والغذاء الصحي بسبب حصارهم وسط الحروب والمجاعات والأوبئة.





المشهد الخامس : القصة الثانية .. الأطفال يجبرون على العمل في أعمال شاقة لا تناسب أعمارهم بل وتعرضهم للخطر الشديد.





المشهد السادس : أطفال القري التي تحتاجها الإرهاب يعيشون في خوف ورعب.





المشهد السابع : الأطفال يتم الزج بهم في مؤامرة لهدم بلادهم من النخبة الفاسدة.





المشهد الثامن : الجميلة الصغيرة التي لم تكبر من ذوى الهمم نتحدى الإعاقة يتنكر عليها الناس، فتعطي الجميع درسا في المحبة غير المشروطة ، الرضا ، والقناعة والأمل.





المشهد التاسع : بابا نويل يقسم أنه لو أدرك عذاب هؤلاء الأطفال لزارهم في بلادهم ، دون أن يعبأ بالخطر الذي قد يهدد حياته.





المشهد العاشر: القاضي ..هل يحكم ببراءة المتهم أو بإدانته؟





هذا وتواجد الطالب الجنوب سوداني جون ضحية التنمر بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.





وكان طالب جنوب السودان قد استوقفه 3 شبان أثناء ذهابه لمدرسته شارلس لوانقا بالعباسية، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، رغمًا عنه، واجبروه على التقاط فيديو وهم يسخرون من مظهره ويتهكمون عليه.



