وليد صلاح الدين: كهربا لن يلعب مع الأهلي في الوقت الحالي

أكد وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي السابق أن انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي صفقة كبيرة للفريق الأحمر.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية إن كهربا صفقة كبيرة للنادي الأهلي، ولاعب دولي، سنه صغير، لديه لياقة بدنية رائعة، سريع، يمتاز بالمهارة، والأهلي يؤكد سلامة موقفه القانوني واللاعب، أما نادي الزمالك يؤكد أن اللاعب من حق الزمالك، سنرى إلى ماذا ستؤول الأمور، لكن كهربا إضافة قوية للنادي الأهلي."



وأضاف: "كهربا لن يلعب مع النادي الأهلي في الوقت الحالي، الفكرة ستكون في توظيف كهربا في أي مركز، أرى أن الجناح الأيسر هو المركز المناسب لكهربا، لكنه يؤدي بشكل رائع في المراكز الأربعة الهجومية، قد نراه في مركز رقم 10، كهربا أصبح لاعبًا في النادي الأهلي وسنرى ماذا سيحدث."



وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي.