سيد عبد الحفيظ: شخصية كهربا تناسب الأهلي.. وفايلر يركز على أدق التفاصيل .. فيديو

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم محمود كهربا لصفوف القلعة الحمراء بعد فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي.



وأعلن النادي الأهلي ظهر أمس الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كهربا واحد من اللاعبين المميزين جدًا وإمكاناته وقدراته كبيرة، ولا أريد أن أتحدث عن الماضي ، يجب أن يعلم كهربا قبل الجميع أنه أمامه عمل كثير جدًا وأشياء وأهداف يجب أن يحققها، والأهلي مختلف عن أي ناد آخر".



وأوضح: "المقبل سيكون تحت إطار المسئولية، ومتأكد أنه شخصيته ستناسب جدًا الأهلي وسنساعده وهو أيضًا يساعدنا لتحقيق المزيد من البطولات، سواء على المستوى المحلي والإفريقي".



وأكمل: "نفتقد العمل الجماعي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وهي نقطة مميزة في الأهلي، ومنذ قدوم فايلر المدير الفني وهو يركز في التفاصيل والتي تعتقد أنها (هايفة)".



واستطرد: "لكن هذه التفاصيل عندما يتم تجميعها تعطي بطولة أو أريحية ومزيد في المستوى، والتفاصيل الصغيرة حتى في ردود الأفعال أو الاستعداد للمباريات، نسير بشكل جيد في الدوري وعلى المستوى الإفريقي، والموسم ما زال طويلًا، وأمامنا مشوار طويل جدًا في الدوري وإفريقيا، وسنكون على قدر المسئولية".