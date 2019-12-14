مصطفى يونس: الزمالك لا يجيد القوانين.. والأهلي ترك السعيد وخطف كهربا بذكاء

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن المسئول عن ترك محمود كهربا، يرحل عن الناشئين من القلعة الحمراء يجب أن يتم محاسبته من المسئولين داخل القلعة الحمراء.



أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالأهلي، ضم محمود كهربا رسميًا إلى صفوف الأحمر، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات القادمة بشهر يناير المقبل.



وأضاف يونس خلال استضافته ببرنامج اللعيب، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم: "بدلًا من الحديث عن كيف انتقل كهربا للأهلي ورحيله للنادي البرتغالي كـ "كوبري"، من ترك كهربا يرحل من ناشئي الأهلي لابد أن يحاسب مثل مؤمن زكريا وأيمن أشرف ومحمد النني".



تابع: "الأهلي لم يأخذ كهربا من الزمالك ولكن هذا سيناريو وإعداد وإخراج النادي الأهلي لكي يضم كهربا لصفوفه ، عودة كهربا للأهلي شطارة من مسؤوليه في استغلال الثغرات المتواجدة في العقود".



استكمل: "سبب مشكلة كهربا تتمثل في اتحاد الكرة في اللوائح والقوانين والزمالك لا يعرف في القوانين وكيف يحافظ على لاعبيه، الأهلي خطف كهربا ونعلم من الموسم الماضي أنه سينتقل للأهلي".



استطرد: "الأهلي خطف كهربا من الزمالك لكن عبد الله السعيد الأهلي تركه يرحل فالزمالك تعاقد معه ، كهربا لاعب جيد جدًا وفايلر مدرب على أعلى مستوى ويعرف كيف يوظف لاعبيه وهذه ميزه، كهربا المركز المناسب له تحت المهاجم".