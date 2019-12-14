متعود على كدا.. طارق يحيي: الأهلي خطف كهربا بكوبري البرتغال.. فيديو

أكد طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن مباراته أمام الزمالك ستكون صعبة، بعد فوز الأخير على بيراميدز في الدوري المصري، بثنائية دون رد.



يلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأضاف يحيى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مباراتنا مع الزمالك ستكون صعبة وهناك أمور تجددت داخل الفريق ، الزمالك أمام بيراميدز حقق أداءً جيدًا قبل النتيجة، وكارتيرون المدير الفني يعمل بشكل جيد مع الفريق، والمباراة ستكون صعبة وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة ، الزمالك تأثر مع ميتشو بتغيير مراكز بعض اللاعبين وعدم ثبات التشكيل، وإلى حد كبير متفائل مع كارتيرون".



وعن انتقال محمود كهربا إلى الأهلي، قال: "كان هناك نوع من أنواع التأثير من الأحمر على كهربا بأن ينضم لأفيس البرتغالي وبعد ذلك ينضم للأهلي، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، هذا الأمر يعمل حساسية ومشكلات بين الجماهير".



واستكمل: "كهربا مرتبط بعقد مع الزمالك بغض النظر عن الذي حدث، والأهلي رضى بذلك، وكل واحد سيأخذ حقه، مليون في المائة الزمالك له حق لدى كهربا وسيحصل عليه".



وأشار: "الأهلي تعاقد مع كهربا رغم أنه رحل عن الزمالك بطريقة غير شرعية وهذا ما يؤخذ على الأحمر، أتمنى الأمور تكون هادئة والأبيض سيأخذ حقه بالقانون ولوائح الفيفا ، أنا على يقين، لا يوجد لاعب في الزمالك لم يحصل على مستحقاته".



اختتم: "طلائع الجيش لديه 4 مباريات قبل يناير المقبل، وسنحاول بعدها أن نحدد احتياجاتنا مع إدارة النادي، ولو هناك مجال أن نأخذ لاعبين من الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، لن نتردد أن نطرق باب أي ناد".