بعد التحذير من مخاطرها.. كيف تتناول التونة بدون أضرار صحية؟

انتشرت أقاويل كثيرة عن أضرار التونة المعلبة، وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطرين جمعت كل ما يهمكم عن كيفية تناولها بأمان.

أولا تحتوي جميع المأكولات البحرية تقريبًا على آثار للزئبق وفقًا لإدارة الأغذية والأدوية FDA فالزئبق يأتي من تلوث الهواء ، حيث يتساقط الزئبق من مياه الأمطار على الأنهار والبحيرات والمحيطات بعد أن تنبعث من محطات توليد الطاقة والمصانع الحارقة للوقود ، وتتراكم فى الهواء، وبعد سقوطها تصل للأسماك.





التسمم بالزئبق قد يحدث عند الاعتماد على تناول التونة بشكل روتيني " يومي " عند اتباع نظم إنقاص الوزن أو البرامج الرياضية ... وهذا التسمم قد يؤدى للعديد من المضاعفات منها التأثير على الحيوانات المنوية للرجل وكذلك الإصابة بأمراض القلب والأضرار العصبية ، كما قد يؤدي إلى تشوهات الأجنة.





كيفية تناول التونة بدون أضرار؟

1_ تناول التونة الطازجة متوسطة الحجم أفضل كثيرا من التونة المعلبة ، وأقل في المحتوى المحتمل من الزئبق .





2_ إختيار النوع:





التونة البيضاء تحتوي زئبق 3 أضعاف ما تحتويه التونة الخفيفة أو اللايت .





3_ الشخص البالغ (16 إلى 49 سنة) يمكن أن يستهلك ما بين 225 و340 جرامًا من معلبات التونة الخفيفة (لايت) في الإسبوع .





4_ توصيات منظمات الغذاء والدواء أفادت بإمكانية أن يأكل الشخص البالغ 114 جرامًا من معلبات التونة البيضاء في الأسبوع .





5_ بالنسبة للأطفال:





يمكن للأطفال دون سن السادسة تناول ما يصل إلى 85 جراما في الشهر، أما الأطفال من 6-12، فيمكنهم تناول التونة مرتين فى الشهر بنسبة 128 جراما فى المرة.





6_ التونة «اللايت» المعلبة في محلول ماء أفضل من المعلبة في زيت، لأن سعراتها الحرارية أقل لذلك تفيد في الريجيم، وغنية أكثر بأوميجا 3.





7_ في حالة تناول التونة المعلبة في زيت يفضل تصفية الزيت ثم غسلها بالماء والخل ثم إضافة الليمون والخل لها وتناولها، لأنها زيوت قد تكون مهدرجة مضرة.





8_ الحوامل والمرضعات يجب ألا يتجاوزن 3 علب من التونة المتوسطة شهريا ، على أن تكون من التونة اللايت و ذلك لتفادي محتواها من الزئبق ، وكذلك من الأملاح المضافة لها والتي تضر بالحوامل.





9_ للحصول على قيمة غذائية أعلى من الممكن شراء علب التونة المدون عليها «أوميجا 3 بلس».



