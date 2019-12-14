الأوقاف تستضيف الدورة القادمة للمجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية

وافق المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بالإجماع على استضافة وزارة الأوقاف المصرية للدورة القادمة – الثالثة عشرة للمجلس – بجمهورية مصر العربية ، ذاك المجلس التنفيذي الذي يضم كل من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس، ووزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزير الأوقاف بدولة الكويت، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية ، ووزير الشئون الإسلامية بدولة باكستان، ووزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، ووزير الشئون الإسلامية بدولة جامبيا.





كما وافق المجلس التنفيذي بالإجماع – أيضا – على استضافة وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر العام القادم – التاسع – لوزراء الأوقاف بالشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، وذلك بالمملكة العربية السعودية.





وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مساعدة عاجلة من باب البر لأسرة الشيخ محمود شحات توفيق حبيب ، إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب بمدينة أشمون الذي صعدت روحه لبارئها وهو على المنبر أثناء خطبة الجمعة أمس.





وشدد الوزير في بيان له سرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبد المؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة .





وتوجه الوزير وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.