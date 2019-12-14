المطرب حسن نصير يتعاقد مع المنتج فاروق رشاد ويحضر لأغنية جديدة

تعاقد المطرب حسن نصير، مع المنتج فاروق رشاد، لإنتاج أعماله الفنية خلال السنوات القادمة وبالفعل تم تنفيذ أكثر من عمل فنى، كما تم التصوير منذ أيام مع المصور شريف مختار، فضلا عن التحضير لتصوير فيديو كليب خلال الفترة المقبلة وسيتم تصويره فى تركيا.



وانتهى حسن من تنفيذ أغنيته الجديدة بعنوان "كل ما احن أدمع"، من كلمات فاروق رشاد، وألحان سهل، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وإنتاج 360 production، وجيتارات مصطفى أصلان، تسجيل صوت ماهر صلاح، ماستر Emre Kiral.



يذكر أن المطرب حسن نصير كان آخر ألبوماته "ما بين الناس" الذى ضم 14 أغنية وتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد رفاعى وتامر حسين وأحمد على موسى وهشام صادق وأحمد صبحى وأحمد جادو وعمر ياسر وطارق فيصل، ومن الملحنين محمد يحيى ومحمد النادى ومدين ومحمد نبيل وشريف بدر وإسلام عطية ومحمود أنور، ومن الموزعين توما وأحمد إبراهيم وتميم وشريف مكاوى وكريم عبد الوهاب ووسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى وأحمد وجيه.