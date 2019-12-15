برقية من خادم الحرمين لملك البحرين للتهنئة باليوم الوطني: كل التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.



وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.