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ثقافة

كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار فعالياته لخدمة المجتمع، وتحت اشراف الأستاذة الدكتورة هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم تنفيذ معسكر اليوم الواحد بعنوان"مصري وافتخر".

المعسكر جاء تحت رعاية ا.د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار.

وخلال المعسكر الذي تم تقديمه لمدارس المرحلة الإعدادية بالإدارة التعليمية في منطقة السيدة زينب،قدم الاستاذ الدكتور محمود مرسي أستاذ الاثار الإسلامية محاضرة عامة عن الاثار الاسلامية.

وقدمت سماح أنور المعيدة بقسم ترميم الآثار ورشة عمل لتنمية المهارات الفنية للطلاب في أساسيات الرسم الحر والظل والنور.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي تعد من أعرق كليات الآثار، وهي حريصة دائمًا على آداء الدور المجتمعي المنوط بها للحفاظ على الآثار وحضارتنا وهويتنا الثقافية.

وكشف الباحث الأثري حسام زيدان أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية، وتظل آثارها علامة فارقة في تاريخ البشرية، وقبلة السائحين من شتى بقاع العالم،وقدمت للإنسانية ما لم تقدمه حضارة أخري.
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
كلية الآثار ترفع شعار مصري وافتخر في معسكر اليوم الواحد بالسيدة زينب.. صور
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