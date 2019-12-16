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فن

بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:24 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
خطفت الفنانة ياسمين صبرى الأنظار اليها بإطلالة جذابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة وهى بالروب الأبيض وتستعد لوضع المكياج وتصفيف شعرها.

وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة : "من خلف الكواليس" لتتلقى العديد من التعليقات الايجابية على الصورة التى أبرزت انوثتها وجمالها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري فى صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي مجوهرات قيمة.

ولفتت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على رسمة عيون التى كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بمجموعة مميزة من المجوهرات اللافتة، حيث تزينت بـ أساور متعددة فى يدها، تميزت إحداها بالفصوص الزيتى وقد حملت توقيع Piaget، وبلغ سعرها 11300 دولار ، أى ما يقرب من 182 ألف جنيه مصري.

وبلغ سعر خواتم اليد حوالى 4250 دولارا، أى ما يقرب من  68 ألف جنيه مصري.

واعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها انسيابية منسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور
بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور
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