وزير الكهرباء: خطة باستثمارات تتعدى الـ 75 مليار جنيه لـ تحسين الشبكات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المناقشات التى تجرى داخل منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تعكس وعى الشباب بأهمية الطاقة ومشكلاتها.
وتابع، "شاكر" في تصريحات على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أنه تم استعراض خلال المناقشات التجربة المصرية التى استطاعت أن تنقل البلاد من عجز في الطاقة الكهربائية إلى فائض مناسب طبقا للمعايير العالمية خلال أربع سنوات فقط.
وأشار "محمد شاكر"إلى أن هناك خطة باستثمارات تتعدى الـ 75 مليار جنيه من أجل تحسين شبكات نقل الكهرباء خلال العام القادم، لزيادة كفاءة الخدمة.
وعن اهتمام مصر بالتنمية المستدامة في قارة أفريقيا في مجال الطاقة الكهربائية، أكد وزير الكهرباء وجود منظومة متكاملة لتصميم شبكات كهرباء تربط بين كافة الدول الأفريقية والقارات المجاورة لها.
ونوه إلى أن مصر والأردن تربطهما شبكة كهربائية تتحمل 450 ميجاوات كما أن هناك ربطا بين مصر وليبيا بشبكة تبلغ تقريبا 200 ميجاوات ومؤخرا تم الربط مع السودان لكن لم يتم تشغيل الطاقة الكهربائية بعد وستكون بقدرة 50 ميجاوات وهى قابلة للزيادة لتصل إلى 300 ميجاوات فضلا عن وجود دراسة مع الجانب السعودى لتبادل القدرات الكهربائية في حدود 3 آلاف ميجاوات.
وأوضح شاكر إلى وجود برنامج سنوى في وزارة الكهرباء لتدريب المهندسين الأفارقة قائلا: حتى الآن تم تدريب أكثر من 8 آلاف مهندس.
وتابع، "شاكر" في تصريحات على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أنه تم استعراض خلال المناقشات التجربة المصرية التى استطاعت أن تنقل البلاد من عجز في الطاقة الكهربائية إلى فائض مناسب طبقا للمعايير العالمية خلال أربع سنوات فقط.
وأشار "محمد شاكر"إلى أن هناك خطة باستثمارات تتعدى الـ 75 مليار جنيه من أجل تحسين شبكات نقل الكهرباء خلال العام القادم، لزيادة كفاءة الخدمة.
وعن اهتمام مصر بالتنمية المستدامة في قارة أفريقيا في مجال الطاقة الكهربائية، أكد وزير الكهرباء وجود منظومة متكاملة لتصميم شبكات كهرباء تربط بين كافة الدول الأفريقية والقارات المجاورة لها.
ونوه إلى أن مصر والأردن تربطهما شبكة كهربائية تتحمل 450 ميجاوات كما أن هناك ربطا بين مصر وليبيا بشبكة تبلغ تقريبا 200 ميجاوات ومؤخرا تم الربط مع السودان لكن لم يتم تشغيل الطاقة الكهربائية بعد وستكون بقدرة 50 ميجاوات وهى قابلة للزيادة لتصل إلى 300 ميجاوات فضلا عن وجود دراسة مع الجانب السعودى لتبادل القدرات الكهربائية في حدود 3 آلاف ميجاوات.
وأوضح شاكر إلى وجود برنامج سنوى في وزارة الكهرباء لتدريب المهندسين الأفارقة قائلا: حتى الآن تم تدريب أكثر من 8 آلاف مهندس.