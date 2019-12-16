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أخبار العالم

تفاصيل اتصال رئيسة المفوضية الأوروبية بـ خادم الحرمين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:20 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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سعيد العربي
تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف خادم الحرمين خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.
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