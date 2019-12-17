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رياضة

إنبي يسعى لمواصلة صحوته فى الدوري على حساب المصري

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
فريق إنبي
فريق إنبي
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محمد السعيد
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره النادي المصري البورسعيدي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق إنبي بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان لمواصلة صحوته في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد أن حقق انتصارين في آخر مواجهتين بالمسابقة على حساب الجونة والزمالك.

على الجانب الآخر يطمح المصري البورسعيدي، الذي يقدم نتائج سيئة، في مسابقة الدوري هذا الموسم، لخطف الثلاث نقاط، لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل المصري المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الـ 13.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري، بيراميدز مع الجونة، في تمام السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي.
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