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محافظات

انسداد خط الصرف بأحد شوارع بني مزار.. والمحافظة تدفع بسيارات لشفط المياه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، الدفع بسيارات كسح لشفط المياه من شارع معرض العزيزى ـ شرق المحطة وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك عقب تلقي مجلس المدينة شكاوى عدد من المواطنين يفيد بوجود تسريب لمياه الصرف الصحي ناتج من وجود انسداد بخط الصرف داخل الحرم الرئيسي لشارع معرض العزيزي، وهو أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، ما أدى إلى تعطيل حركة السير المرورية أمام المارة من أهالي المركز.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، انه على الفور تم الدفع بسيارات كسح لشفط المياه من الشارع ومعدات لتطهير المكان، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز، مؤكدًا حرص الوحدة المحلية على حل مشاكل المواطنين والارتقاء بالخدمة المقدمة.
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