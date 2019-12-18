السيسي يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بفوزه وحصول حزب المحافظين على الأغلبية في الانتخابات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.



كما هنأ الرئيس "جونسون" بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، مشيدًا بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.



وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلًا عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.



من جانبه؛ عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل مع سيادته لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كافة المستويات.



كما تطرقت المحادثة إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.