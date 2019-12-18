التشكيل.. محمد صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ومونتيري بنصف نهائي مونديال الأندية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول التشكيل الرسمي لمواجهة منافسه فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد خليفة الدولي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



ويتأهل الفائز من المباراة لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينجو البرازيلي السبت المقبل، فيما سيخوض الخاسر مباراة المركز الثالث أمام الهلال السعودي.



وتكون تشكيل الفريق من:



حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: ميلنر، جوميز، هندرسون، روبيرتسون.



خط الوسط: آدم لالانا، كيتا، أوكساليد تشامبرلين.



خط الهجوم: شاكيري، محمد صلاح، أوريجي.



ويتواجد بين البدلاء: أدريان، لونيرجان، فيرمينو، ساديو ماني، جونز، ألكساندر أرنولد، ويليامز.