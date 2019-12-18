احتفالا بعامها الأول في السوق المصري.. ندوة تعريفية لشركة realme لشباب جامعة القاهرة

أقامت شركة realme ندوة تعريفية في جامعة القاهرة، احتفالًا بالنجاح الساحق التي حققته في العام الأول لها في السوق المصري، وتأكيدًا على ما تتبناه من شعار وقيم وهو أن الشباب هو المُستقبل.



وأعلنت realme في ندوتها، عن أن عدد مُستخدميها في السوق المصري تجاوز النصف مليون مُستخدم، وهذا في أقل من عام على إطلاق العلامة التُجارية في مصر، كما أنها احتلت المركز السادس بحصة سوقية بلغت 4.6% في تقارير شهر سبتمبر 2019.



وتُعتبر تلك الندوة ضمن حملة "الإبداع... طريقك للنجاح"، والتي تُشارك فيها شركة realme، ولم تكن تلك الندوة هي الأولى، حيث انطلقت الحملة في جامعة عين شمس شهر أكتوبر الماضي، والهدف منها هو نشر ثقافة الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية.



وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة، والمُتحدث الإعلامي لشركة realme "الهدف من تلك الندوة، هو تعريف شباب جامعة القاهرة بشركة realme والنجاحات التي حققتها الهواتف التي أطلقتها الفترة الماضية، والتي هي بالأساس موجهة لفئة الشباب".



كما أعلن أندرو، عن برنامج السُفراء، وهو البرنامج الذي يُتيح لطُلاب جامعة القاهرة أن يكونوا على اتصال بشكل مُباشر مع شركة realme، وتوفيرفترة تدريبية لهم في الشركة، ومن ثم الحصول على وظيفة تُناسب مجالهم في الشركة.



ومن الجدير ذكره أن شركة ريلمي كانت قد أطلقت مؤخرًا سلسلة هواتف realme 5 في السوق المصري، realme 5 وrealme 5 pro، وحصل الأخير على واحد من أكثر الهواتف الذكية شعبية بين الشباب والأفضل مبيعًا لفئة الـ 3 آلاف جنيه، على موقع سوق.كوم تخفيضات الجُمعة السوداء.