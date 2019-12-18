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أخبار العالم

رعب في إيران.. النظام يشن حملة اعتقالات جديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:10 م
عملية اعتقال بايران
عملية اعتقال بايران
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محمد علي
بعد مرور أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، لا تزال قوات الأمن تعتقل الأشخاص في مدن مختلفة، وقال قائد الشرطة في كرمانشاه، علي أكبر جافيدان ، اليوم الأربعاء إنه تم اعتقال 250 متظاهرًا آخر في تلك المدينة، وفق ما ذكر موقع راديو فاردا الإيراني المعارض.

وأفاد الموقع ، بحدوث أكثر من 400 عملية اعتقال أخرى في مقاطعة بالقرب من طهران ، فضلًا عن مقاطعتي خوزستان وفارس في الجنوب.

على الرغم من استمرار الاعتقالات التعسفية ، لا يوجد حتى الآن رقم رسمي حول عدد المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين بثلاثة أضعاف.

قال بعض المسؤولين ، بمن فيهم عضو في البرلمان ، حسين نقوي حسيني من لجنة الأمن القومي ، إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج خلال الأسبوع الأول بعد بدء الاحتجاجات. تشير تقديرات راديو فاردا إلى أنه تم اعتقال أكثر من 8000 شخص.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جافيدان اتهم المعتقلين "بأنهم سفاحون ، واستفزوا الآخرين لشن التمرد ، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ومهاجمة الشرطة وميليشيا الباسيج".

ولا تعبر الاتهامات وفق ما قاله مسؤولون إيرانيون عن طبيعة ما حدث  والتي اندلعت في أعقاب تجاهل النظام لمطالبهم بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية .

وذكر جافيدان أن معظم المحتجزين في كرمانشاه ، في غرب إيران ، تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا. وادعى أن بعض المعتقلين اعترفوا بصلتهم بـ "الجماعات الإرهابية وأعداء الثورة".

وادعى كذلك أن بعض المحتجزين كان بحوزتهم أسلحة. يأتي هذا في حين أن العديد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرض أي متظاهرين مسلحين.
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