يا مقطع الإخوان.. مواطن يقبل رأس أحمد موسى على الهواء .. والأخير يرد

قام الإعلامي أحمد موسى، بعرض تقرير فيديو من داخل مشروع شارع مصر بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أن الشاب حمد عمر صاحب مشروع شارع مصر قام بعمل مبهر فى الشارع.



وفى أثناء سير الإعلامي أحمد موسى فى مشروع شارع مصر، استوقفه أحد المواطنين للتسليم عليه، وقام المواطن بتقبيل رأس الإعلامي أحمد موسي، وقام أحمد موسي هو الأخر بتقبيل رأس المواطن.



ووجه المواطن رسالة للإعلامي أحمد موسى قائلا : " احمد يا موسي يا مقطع الإخوان، وقام المواطنون بايقاف الإعلامي أحمد موسي فى الشارع وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه" .



وأعرب المواطنون فى شارع مصر بمدينة شرم الشيخ عن سعادتهم بتواجد الإعلامي أحمد موسي فى الشارع.

