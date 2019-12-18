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توك شو

فتاة روسية لـ أحمد موسى: أتمنى حضور شعب روسيا وأوكرانيا إلى شرم الشيخ

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:53 م
فتاة روسية
فتاة روسية
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البهي عمرو
قالت فتاة روسية، وصاحبة محل بـ مشروع شارع مصر، إن لديها فى المحل سلاطة وشوربة و رنجة و بطاطس و فواكه، و البلوف الروسي و شوربة البورش الروسية.

وأضافت الفتاة الروسية خلال لقائها ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن لديها فى المحل الخاص بها أكلة بالمينى باللحمة الروسية و شوربة بيضاء بالدجاج و بالكريمة.

وأشارت الفتاة الروسية، إلى أنها لديها وجبات كثيرة ومشروبات مميزة، وأكد أنها تتحدث العربية.

وأوضحت أنها تتمنى أن يأتى شعب روسيا البيضاء وروسيا و أوكرانيا إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك لتذوق الطعام الجيد وحتى اذا ارادوا الطعام الروسي فأهلا بهم، ومرحبًا بالمصريين .
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