سعد لمجرد يتألق في موسم الرياض بـ أغنية لمن نشكي حالي ..فيديو





أحيا الفنان سعد لمجرد، حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، الأربعاء، على مسرح محمد عبده، في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.وقدم سعد لمجرد، العديد من الأغاني منها "إنساي"، و"يخليك لي"، و"كازابلانكا"، و"نجيبك نجيبك"، و"إنت معلم"، وغيرها من الأغاني، كما أشعل الحفل بغناء أغنية "لمن نشكي حالي".بينما أحيا برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد الحفل، كل من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إضافة إلى فرقة ميامي.يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد المجرد الفنية فيديو كليب أغنية "سلام"، والتي طرحها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".