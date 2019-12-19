رئيس مجلس النواب الأمريكي: التصويت على التحقيق مع ترامب عادل تماما

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، اليوم الخميس، إن تصويت المجلس على توجيه اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترامب، كان عادل تمامًا.





وأضافت "بيلوسي"، في بيان، "جميع إجراءات التصويت كانت عادلة، واليوم هو يوم عظيم لدستورنا لكنه حزين بالنسبة إلى بلادنا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالنواب الديمقراطيين في مجلس النواب".





وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي لترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل المجلس، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيا ضمن الإجراءات الرامية لعزله.





ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس بـ 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا.





ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأمريكي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.



